15/10/2025

Tragedia en Chorrillos: Escolar muere ahogado y otros 2 terminan en UCI tras sesión de fotos

La víctima y sus compañeros fueron revolcados por una ola el último lunes en la playa Agua Dulce.



Un trágico incidente se registró en el distrito de Chorrillos, donde un escolar de 17 años perdió la vida durante una sesión de fotos que se llevó a cabo el último lunes 13 de octubre en la playa Agua Dulce.

El adolescente y otros compañeros del colegio Aichi Nagoya de Vitarte llegaron hasta dicho punto de la capital para participar de una sesión de fotos correspondiente a las actividades que venían realizando con miras a su fiesta de promoción.

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, el padre del menor fallecido relató que una ola revolcó a su hijo, identificado como Luis, y a otros de sus compañeros. Lamentablemente, la víctima no sabía nadar y terminó muriendo ahogado.

ESCOLARES EN HOSPITAL

Asimismo, los padres de familia señalaron que otros dos escolares se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Casimiro Ulloa y el estado de salud de ambos es aún de pronóstico reservado.


