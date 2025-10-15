San Miguel: sujeto muestra sus partes íntimas a trabajadora de lavandería

Gran indignación ha causado en el distrito limeño de San Miguel el comportamiento de un sujeto que exhibió sus partes íntimas a una mujer mientras atendía en una lavandería. El hecho fue registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento, cuyas imágenes ya están en poder de las autoridades.

En las grabaciones se observa cómo el hombre ingresa al local simulando ser un cliente interesado en los servicios. Tras recibir información por parte de la trabajadora, el sujeto se acerca al mostrador y, aprovechando un descuido, se baja el pantalón para mostrarle sus partes íntimas. Acto seguido, huye del lugar con rumbo desconocido.

La víctima, visiblemente afectada, relató que el agresor se burló antes de escapar. “Me sentía aterrada y con miedo”, declaró la trabajadora, quien pidió mayor seguridad en la zona y una investigación que permita identificar y capturar al responsable de este execrable hecho.

DENUNCIA CON TRABAS

La mujer denunció el hecho en la comisaría de San Miguel, pero señaló que encontró dificultades al momento de presentar la queja. Según su testimonio, los agentes le solicitaron los videos del incidente en USB pese a que ya contaba con las imágenes en su teléfono móvil, así como con la descripción completa del agresor. La víctima teme que el caso quede impune.