Peruana en estado vegetal tras accidente vehicular en EE.UU.: Familia pide apoyo para poder viajar

Una ciudadana peruana terminó en estado vegetal tras sufrir un accidente vehicular el pasado 24 de setiembre en la ciudad de Orlando, en los Estados Unidos. La mujer se debate entre la vida y la muerte en el cuarto de un hospital.

La víctima, identificada como Lourdes Mercedes Pariona Moisés de 54 años, fue atropellada por un conductor que, lamentablemente, decidió darse a la fuga en lugar de auxiliarla.

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, la hija de Lourdes Pariona señaló que la Embajada de los Estados Unidos no le concedió la visa para poder viajar ir estar con su madre, motivo por el cuál solicitó el apoyo de la Cancillería Peruana. Desafortunadamente, no obtuvieron una respuesta alentadora.

"El hospital (en EE.UU.) nos pide que por favor viajemos y nosotros nos encontramos desesperados porque ya no sabemos a quién más acudir [...] la Cancillería nos ha indicado que ellos no pueden tomar partido en esta decisión de la Embajada, que es una decisión soberana. Ellos pueden darnos asesoría solamente en caso nos den la visa y estemos en EE.UU. o lo contrario, en caso fallezca mi mamá, ellos nos pueden ayudar a repatriar su cuerpo", dijo.

NO HABRÍAN AVERIGUADO ESTADO

Asimismo, la hija de la víctima señaló que la Cancillería le indicó que "no han podido confirmar" el estado en el que se encuentra su madre. También solicitaron apoyo al Ministerio de la Mujer, pero les indicaron que no podían hacer nada por ellos.