Villa El Salvador: Taxista recupera su camioneta robada

Un ciudadano que se dedica al servicio de taxi logró recuperar casi en tiempo récord su camioneta, la cual fue robada a inicios del presente mes por un grupo de delincuentes, quienes en manada lo acorralaron para despojarlo de su auto.

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, el taxista, cuya identidad se mantiene en el anonimato por motivos de seguridad, expresó su felicidad por haber recuperado su unidad, la cual le fue robada el pasado 4 de octubre.

"Está todo, bueno, los documentos sí no aparecieron pero creo que a estas alturas es lo de menos. Acabo de encender el vehículo y está funcionando, lo hemos movido un poquito y está todo bien [...] la verdad nosotros ya habíamos perdido un poco las esperanzas, pero bueno, reiterar el agradecimiento a la policía y a la Diprove", dijo.

OPERATIVO EN VES

Cabe precisar que esta recuperación fue el resultado de un mega operativo ejecutado por la Policía Nacional en dos locales del distrito de Villa El Salvador, donde lograron recuperar un total de 10 vehículos robados por miembros de la banda criminal "Los Cirujanos del Sur".