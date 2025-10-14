El Agustino: cae presunto integrante de banda 'Los del Tanque' con municiones y chaleco antibalas

En las redes sociales, el detenido mostraba un estilo de vida agitado, con fiestas, armas y exhibición de armamento modificado para incrementar su capacidad de tiro.

La División de Investigación de Robos detuvo a Felipe Arévalo Tupino, de 21 años, presunto integrante de la banda "Los del Tanque de San Pedro", que operaba en El Agustino. Durante la intervención se incautó gran cantidad de municiones y artefactos explosivos, así como un chaleco antibalas que el joven confesó usar como adorno en su cuarto.

Las redes sociales y teléfonos móviles de Arévalo Tupino muestran un estilo de vida agitado, con fiestas, armas y exhibición de armamento modificado para incrementar su capacidad de tiro. En varias imágenes, el detenido lucía un chaleco antibalas y un tatuaje de pistola en la cadera, acompañado de un rosario con la inscripción: “en mi camino voy con Dios y si ya no regreso es porque ya estoy con él”.

PERMANECE DETENIDO

El joven permanece detenido en la Dirincri, mientras las autoridades analizan los dispositivos incautados para rastrear la trayectoria criminal de la organización.

La captura forma parte de los esfuerzos de la Policía para desarticular bandas criminales que operan en Lima Norte y disminuir la circulación de armas y explosivos en la capital.