San Isidro: presunto uso de raticida podría estar detrás de las muertes de perros

En los últimos días, más de 10 perros han muerto envenenados en San Isidro, provocando consternación entre vecinos y paseadores de mascotas. Los indicios apuntan a bolas azules y mortales encontradas en parques, que también han sido detectadas en distritos vecinos como Magdalena.

El presidente del Colegio Químico Farmacéutico, Aníbal Díaz, sospecha que la sustancia responsable podría ser estricnina, un raticida altamente tóxico: “No necesariamente hay que ingerirlo, esto entra en contacto con mucosas. Por los síntomas —como convulsiones y arqueo hacia atrás— parece ser envenenamiento por estricnina”, explicó.

Por su parte, la gerente de Desarrollo Ambiental de San Isidro, Khaterine Montes, descartó que los productos utilizados por la municipalidad para el control de caracoles y babosas, como Halizan, tengan la toxicidad suficiente para causar estas muertes.

VECINOS PREOCUPADOS

Vecinos y paseadores de perros manifestaron su preocupación por la seguridad de sus mascotas y denunciaron la aparición de sustancias sospechosas en parques. Ellos exigen a las autoridades locales investigar los envenenamientos y esclarecer responsabilidades.