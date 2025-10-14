Paro del 15 de octubre: estos son los puntos de concentración de los manifestantes

Diversos sectores sindicales, estudiantiles y de transporte ultiman detalles para la jornada de protesta convocada para este miércoles 15 de octubre, con exigencias que incluyen reformas políticas y una reestructuración general de la clase gobernante.

“Si los congresistas y ejecutivos no son capaces de darnos soluciones, que se vayan todos. No queremos mesas de diálogo, lo que queremos son soluciones”, indicó Álvaro, representante de Generación Z.

Las marchas partirán desde diversos puntos de la capital hacia el Congreso de la República. En contraste, los gremios que agrupan a las principales empresas de transporte aclararon que no habrá un paro de transportistas durante la jornada.

REFORZARÁN SEGURIDAD

Por su parte, la Policía Nacional del Perú anunció que reforzará la seguridad durante la movilización y presentó el equipamiento y armamento que portarán los efectivos. El comandante general Óscar Arriola explicó que la fuerza actuará de manera proporcional, evitando que los artefactos afecten a terceros o a la prensa.