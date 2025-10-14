José Jerí respalda marcha por la paz: "El objetivo de este Gobierno es derrotar la delincuencia"

Con una pancarta blanca con el lema "Paz y Unidad", ciudadanos de diversos distritos se congregaron este martes 14 de octubre en la Plaza San Martín, en el Cercado de Lima, para manifestarse de manera pacífica en favor de la convivencia y contra la criminalidad.

La movilización, que comenzó alrededor de las 6:00 p.m., se realiza un día antes de la jornada nacional del 15 de octubre, que reunirá a organizaciones sociales y colectivos ciudadanos. Algunos gremios de transporte han decidido no acatar el paro convocado para mañana.

PRESIDENTE JERÍ RESPALDA MARCHA

El presidente José Jerí se hizo presente y expresó su respaldo a la marcha, asegurando que su gestión se enfocará en combatir la inseguridad ciudadana: “Nuestro país necesita estabilidad, esta gestión va a combatir la criminalidad”, señaló.

Además, destacó la reciente juramentación de su Gabinete Ministerial, calificándolo de competente y representativo, y reafirmó que contribuirá al principal objetivo del Gobierno: derrotar a la delincuencia.