Largas colas en el Reniec en el último día del cierre del padrón electoral

Miles de ciudadanos acudieron este martes 14 de octubre a las sedes del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) en todo el país, aprovechando el último día de cierre del padrón electoral para actualizar los datos de su Documento Nacional de Identidad (DNI). Las colas se extendieron por varias cuadras en Lima y regiones como Arequipa, Tacna y Trujillo.

En la sede central del Reniec, ubicada en la avenida Nicolás de Piérola, en el Cercado de Lima, las filas rodearon la manzana y llegaron hasta el jirón Ocoña, mientras que en el local de Jesús María, la cola se extendía hasta la avenida Brasil.

AMPLIARON HORARIO

Ante la gran afluencia, el Reniec amplió su horario de atención hasta las 11:59 de la noche, permitiendo que los ciudadanos pudieran renovar o cambiar de DNI al electrónico, trámite que se realiza únicamente de manera presencial. El vocero del Reniec, Jorge Push, recordó la importancia de mantener actualizados los datos del documento, especialmente el domicilio, pues este determina el lugar de votación en los próximos comicios.

De acuerdo con el funcionario, cerca de dos millones de peruanos aún tienen su DNI vencido, según el último simulacro de cierre del padrón realizado por la entidad. A pesar del intenso movimiento, el Reniec reiteró que los ciudadanos pudieron continuar con sus trámites durante toda la jornada del martes, hasta el cierre oficial del proceso.