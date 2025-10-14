VES: Mototaxistas "piratas" destrozan bus de la línea "10 E"

En el distrito de Villa El Salvador (VES), un grupo de mototaxistas piratas destruyeron un bus de la línea "10 E", a plena luz del día cuando todas las unidades circulaban por el cruce de las avenidas Talara y Revolución.

Las cámaras de seguridad captaron el hecho. El bus de transporte público termina impactando por detrás a una de las mototaxis, generando que esta se estaciones para que el conductor descienda e increpe al chofer del pesado vehículo.

Ambos conductores estuvieron conversando por varios segundos, sin embargo, no lograron llegar a un acuerdo y el chofer del bus intentó retirarse de la zona, pero fue detenido por el mototaxista, quien llamó a refuerzos.

CIERRAN EL PASO A BUS

Rápidamente, el mototaxista llamó a varios de sus compañeros que circulaban por la zona, quienes no dudaron en aproximarse para cerrarle el paso y destrozar las lunas del vehículo utilizando piedras y palos.