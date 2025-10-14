Extorsionadores exigen 50 mil soles de cupo a costurera en San Juan de Lurigancho

Los casos de extorsión en Lima no se detienen. Este martes, una familia del asentamiento humano Arriba Perú, en San Juan de Lurigancho (SJL), fue víctima de un ataque a balazos por parte de extorsionadores que le exigen a un familiar el pago de 50 mil soles como “cupo” para no atentar contra su vida.

Las cámaras de seguridad registraron el violento ataque ocurrido en horas de la madrugada. En las imágenes se observa a un sujeto con mascarilla y gorra, quien dispara al menos tres veces contra la vivienda antes de huir junto a su cómplice.

Uno de los familiares relató que los extorsionadores comenzaron con sus amenazas hace varios meses a través de cartas. La principal víctima es una integrante de la familia dedicada a la costurería. “La han amenazado a ella y a sus hijos, tenemos miedo por nuestras vidas”, denunció la mujer.

Ante las constantes amenazas, la afectada ha decidido mudarse con su familia, pero el acoso de los delincuentes continúa.

PIDEN SEGURIDAD A LAS AUTORIDADES

La familia exige garantías a las autoridades: “Lo que pedimos es ayuda, que nos brinden seguridad”, exigió uno de los familiares. Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) acudieron al lugar para recibir la denuncia y recoger evidencias que permitan identificar a los responsables del atentado.