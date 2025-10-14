Marcha de la "Generación Z": PNP utilizará armas no letales durante protesta de mañana

El Comandante General de la Policía Nacional del Perú (PNP), general Óscar Arriola, se pronunció sobre el plan operativo de la institución policial para el día de mañana, miércoles 15 de octubre, cuando se lleve a cabo una nueva protesta de la "Generación Z".

En conferencia de prensa, el jefe de la PNP señaló que se utilizarán armas no letales, como escopetas de caza calibre 12 y 37, que utiliza dos municiones, un cartucho de propulsión que solo da sonido cartucho de esferas hechas 100% de goma.

Asimismo, Arriola aseguró que la libertad de tránsito y la libertad de expresión estarán garantizadas durante las movilizaciones de mañana y no se permitirá ningún tipo de agresión contra las autoridades.

GABINETE JURAMENTARÍA HOY

Asimismo, el general Arriola confirmó que el día de hoy el presidente de la República, José Jerí, tomará juramento al nuevo Gabinete Ministerial, por tal motivo, para el día de mañana ya se contaría con un nuevo ministro del Interior.