El Agustino: capturan a joven extorsionador que usaba drones para vigilar a sus víctimas

En un operativo realizado en los intrincados pasajes del cerro San Pedro, en El Agustino, agentes de la División de Investigación de Robos y del grupo Grecco capturaron a un presunto integrante de la banda criminal “Los Tanques de San Pedro”, dedicada a extorsionar a mototaxistas, comerciantes de galerías y hasta a empresarios locales.

El jefe de la División de Robos, coronel PNP Juan Carlos Montúfar, informó que las labores de inteligencia permitieron ubicar a los sospechosos luego de detectar mensajes extorsivos que circulaban en redes sociales. “Los órganos de inteligencia nos alertaron sobre esta banda dedicada a delitos contra el patrimonio. La zona era complicada para los trabajos de campo, pero se logró el objetivo”, señaló.

Durante la intervención, la Policía allanó dos inmuebles donde se encontraron armas de fuego, municiones, pasamontañas y un dron, presuntamente utilizado para realizar marcaje y reglaje a las víctimas. El detenido fue identificado como Maicol Felipe Arévalo Tupino, alias “Chachi” o “Kenneth”, quien cuenta con antecedentes por tenencia ilegal de armas y no se presentó a una audiencia judicial anterior.

COMPRÓ EN LA CACHINA

Al ser interrogado, el joven intentó justificar la posesión de armas y municiones, afirmando que las había comprado en la “cachina” o hallado por casualidad. Fue trasladado a la Dirincri, donde ratificó la información preliminar. La Policía continúa tras los pasos de su presunto cómplice, conocido como “Loco Berlín”, quien logró escapar durante el operativo.