Triple feminicidio en Argentina: tres peruanos son buscados y ya cuentan con orden de captura

La Policía de Argentina avanza en la investigación del triple feminicidio ocurrido en Florencio Varela, Buenos Aires, un caso que ha conmocionado a toda la región y que ya cuenta con nueve personas detenidas, entre ellas el argentino Matías Ozorio, quien fue expulsado del Perú, y otros implicados en proceso de extradición como el conocido “Pequeño J”.

PERUANOS BUSCADOS

Sin embargo, las autoridades argentinas confirmaron que tres ciudadanos peruanos más están siendo buscados y cuentan con orden de captura internacional. El general Nilton Santos, director de la Dirección Antidrogas (Dirandro), confirmó que la Policía bonaerense se comunicó con la Policía Nacional del Perú para solicitar apoyo en la localización de los prófugos.

Entre los más buscados se encuentran Alex Ydoné Castillo y David Morales Huamán, cuyos rostros han sido difundidos ampliamente por medios internacionales y portales oficiales de seguridad de la provincia de Buenos Aires.

Según la investigación, Alex Ydoné, presunta pareja de una de las detenidas, y “El Tarta” o “Loco David”, alias con el que se conoce a Morales Huamán debido a problemas en el habla, serían posibles autores materiales del triple feminicidio. Desde la Dirandro, se aclaró que la investigación principal permanece a cargo de la Policía argentina, mientras que las autoridades peruanas brindan todo el apoyo necesario para la ubicación y captura de los tres prófugos.

Respecto al tercer buscado, se ha identificado como Manuel Valverde, tío directo de “Pequeño J” e hermano del alias “Bandido”, padre del joven. A través de un video difundido en redes sociales, Valverde negó su participación en el crimen y aseguró encontrarse en Trujillo.