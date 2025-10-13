San Isidro: aves también habrían sido afectadas por misteriosa sustancia tóxica

Vecinos de la urbanización Corpac, en el distrito de San Isidro, viven días de angustia y consternación tras el presunto envenenamiento masivo de mascotas en distintas áreas verdes del sector. Según los testimonios, más de veinte canes habrían muerto en las últimas semanas por lo que los vecinos sospechan sería un veneno en spray esparcido en los jardines públicos.

El efecto del presunto veneno no solo habría afectado a los perros, sino también a aves de la zona. “Varias palomas están muriendo. La municipalidad viene y las recoge rápido, antes quedaban tiradas en el piso”, denunció otro vecino.

DENUNCIA

Ante la gravedad del caso, un grupo de residentes acudió a la Comisaría de San Isidro para presentar una denuncia por crueldad animal. Sin embargo, aseguran que no recibieron una respuesta clara. “Fuimos cinco personas el sábado. Llevamos muestras de césped de tres puntos distintos y el personal no sabía qué hacer con ellas, ni a qué laboratorio enviarlas”, contó una denunciante.

Por su parte, la Municipalidad de San Isidro informó que ya se han tomado muestras del área afectada y que están a la espera de los resultados. “Según la Subgerencia de Salud, podrían demorar entre cinco días y una semana”, indicó Katherine Montes, gerente de Desarrollo Ambiental del distrito.