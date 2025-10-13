Johnny Bello tras ser desalojado de su academia de natación: “El alcalde Bruce ha hecho lo que le ha dado la gana”

El exnadador y múltiple campeón sudamericano Johnny Bello fue desalojado este lunes junto a su familia de la academia de natación que administraba en el distrito de Surco, en medio de un fuerte operativo policial. “Es mi esposa, es mi esposa… me siguen tocando, increíble”, se le escucha decir en un video difundido durante el procedimiento. Los agentes retiraron a empujones a los ocupantes del inmueble, lo que provocó momentos de tensión.

El recinto, que fue clausurado el mes pasado, también servía como vivienda del deportista, quien denunció un abuso de autoridad. “Esto no tiene pies ni cabeza. El alcalde Bruce ha hecho las cosas como le ha dado la gana y ahora viene con su gente a sacarme sin ninguna orden”, declaró Bello, mientras sus pertenencias eran colocadas en la vía pública. Su esposa, Joan Soriano, añadió: “No solo es un sitio laboral, también es nuestro hogar. Aquí está nuestra cama, la sala, la cocina, todo”.

El desalojo se da en medio de una disputa judicial entre Bello y la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN). El exnadador indicó que mantiene un juicio de prescripción para obtener la propiedad del terreno, donde aseguró haber vivido y trabajado por más de 40 años. “Espero que la justicia proceda como corresponde, porque lo que se está cometiendo es terrible”, afirmó su esposa tras el operativo.

RECUPERACIÓN EXTRAJUDICIAL

Por su parte, Raúl Ramos, representante de la Municipalidad de Surco, informó que la comuna realizó la recuperación extrajudicial del inmueble, en coordinación con la SBN. “Este bien del Estado estaba siendo usado para fines particulares, no en beneficio de la comunidad. En 30 días, el espacio se pondrá en valor y se convertirá en un complejo deportivo Chacarilla para uso público”, explicó. En tanto, la defensa de Johnny Bello adelantó que apelará la medida y continuará el proceso legal para recuperar el recinto que albergaba a más de 120 deportistas.