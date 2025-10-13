Tragedia en Pamplona Alta: incendio deja más de 100 escolares damnificados

Entre cenizas, humo y desconsuelo, Darianis, una niña de apenas nueve años, camina entre los restos calcinados de lo que alguna vez fue su hogar. El último sábado salió a jugar sin imaginar que regresaría para encontrarlo todo reducido a escombros. Hoy, lo único que le queda son los restos ennegrecidos de sus cuadernos y libros consumidos por las llamas.

Como ella, decenas de niños y niñas de Pamplona Alta han perdido todo su material educativo. Entre los restos se observan mochilas, libros Coquito, cuadernos de matemáticas y comunicación completamente quemados.

ESCOLARES DAMNIFICADOS

Según información de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), 117 escolares resultaron damnificados tras el incendio. El Ministerio de Educación anunció que brindará ayuda inmediata a los menores afectados. “Vamos a entregar un kit de emergencia educativa y un kit de higiene, que incluyen cuadernos, lápices, útiles básicos y artículos de aseo personal”, explicó Marco Tupayachi, director de la DRELM.

Pero el dolor no termina ahí. Más de una veintena de gatos y perros no lograron escapar del fuego. Los vecinos tuvieron que enterrarlos en una fosa común improvisada. “Es el cementerio de los animalitos, ahí los hemos enterrad, los pobres gatitos se quemaron”, lamentó Basilia Olivera, una de las damnificadas.