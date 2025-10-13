Empresarios de Gamarra piden mayor seguridad al gobierno de José Jerí

Sicariato, extorsión y delincuencia en general, son los conflictos principales que el nuevo presidente de la República, José Jerí, tendrá que afrontar con mano dura en este gobierno de transición previo a las Elecciones del 2026.

Sin duda alguna, el sector transporte ha sido uno de los más golpeados por el desborde de criminalidad, sin embargo, el rubro textil también se ha visto afectado por este flagelo que día a día parece ganar terreno.

Ante esta situación, un equipo de Panamericana Televisión consultó con empresarios y emprendedores del emporio comercial de Gamarra sobre sus expectativas para el gobierno de Jerí Oré, y todos coincidieron en la necesidad de implementar políticas y articular acciones que permitan frenar la delincuencia.

GABINETE DE ANCHA BASE

Por su parte, la presidenta de la Asociación Gamarra Perú, Susana Saldaña enfatizó en la necesidad de conformar un Gabinete Ministerial de ancha base "con técnicos" y con gente "que tenga relación con la población".