Alcalde de Pataz anuncia que no participará en marcha convocada por la “Generación Z”

El alcalde de Pataz, Carlos Mariños, se pronunció tras arribar a Lima este último domingo, luego de caminar durante varias semanas desde su provincia hasta la capital. A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el burgomaestre anunció que no participará en la marcha convocada por la “Generación Z” para este miércoles 15 de octubre debido a que su comitiva fue agredida por algunos jóvenes.

“No me gusta la violencia, la rechazo. La actitud que han asumido algunos jóvenes contra algunos ronderos, quienes denuncian haber sido agredidos, me obliga a tomar la decisión de alejarme de ustedes y no asistiré este miércoles 15 a la marcha que han estado convocando”, expresó Mariños en su pronunciamiento público.

El alcalde arribó a Lima tras una extensa caminata desde Pataz, una medida de protesta simbólica que emprendió para exigir al Gobierno acciones concretas contra la criminalidad y la minería ilegal que afecta a su provincia. Su llegada a la capital generó expectativa y estaba previsto su participación en la marcha de la “Generación Z” para este miércoles.

INSTALACIÓN DE MESAS TÉCNICAS

El alcalde de Pataz se reunió con el presidente José Jeri en Palacio de Gobierno la noche de ayer. Durante el encuentro, ambas autoridades acordaron instalar dos mesas técnicas en los próximos días para abordar la problemática de la minería ilegal en Pataz, así como la creciente inseguridad que golpea a la región.