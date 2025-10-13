Detienen a alias ‘Chucky’: investigado por homicidio y cobro de cupos

La Policía Nacional logró la detención de tres sujetos en el distrito de El Agustino, entre ellos el conocido como alias ‘Chucky’, identificado como Jonathan Jesús Castañeda Cornejo, informó el coronel Víctor Hugo Meza Farfán, jefe de la División Policial Lima Centro.

BALACERA E INTENTO DE FUGA

“Esta persona resultó herida cuando salía del centro comercial Real Plaza en la avenida Garcilazo de la Vega. Abordó una motocicleta y fue atacado por otro sujeto recibiendo tres impactos de bala, en su intento de huir en un taxi que se encontraba cerca, amenazando al conductor con un arma de fuego, gracias a Dios no pudo rastrillarla y quedó trabada con una bala”, explicó el policía.

Añadió que tanto el arma como la motocicleta fueron robadas, esta última tenía placas falsas. Por otro lado, manifestó que donde ocurrió el hecho había un vehículo sospechoso en el que se encontró que el conductor tenía antecedentes. “En el mismo vehículo, el conductor asaltó en 2024 un salón de belleza ubicada en la cuadra 47 de la avenida Universitaria (…). Al registrar al copiloto encontraron en su poder el celular de alias ‘Chucky’”, dijo el oficial.

Con esta situación, la Policía plantea dos líneas de investigación: o son parte de la misma banda o han servido de contención de las personas que han atacado a este delincuente, explicó el coronel Meza Farfán.

¿QUIÉN ES ALIAS 'CHUCKY'?

Según la policía, alias 'Chucky' es investigado por el homicidio de Christofer Alfredo Ponce Salas, ocurrido en 2011, en La Victoria en inmediaciones de la canchita de El Porvenir. El 14 de marzo de este año fue intervenido en una motocicleta robada y con armas de fuego. “Tenemos información de que este sujeto habría participado en acciones de sicariato; sería parte de una organización dedicada a extorsionar a los comerciantes de Gamarra y también tendría influencia en la zona de Ate”, explicó el jefe de la División Policial Lima Centro.

Finalmente, dijo que la Policía Nacional ha montado un operativo de custodia y seguridad en el hospital Hipólito Unanue, donde se encuentra internado alias Chucky, para evitar que se fugue o sea rescatado por sus cómplices. Además, el oficial destacó que este criminal no cuenta aún con ningún registro de ingreso a penal.