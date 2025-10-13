Ministros renuncian para postular en elecciones del 2026

Varios funcionarios públicos presentaron sus renuncias con el fin de postular a las elecciones generales de 2026, cumpliendo el plazo establecido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que vence este 13 de octubre. Entre los dimitentes se encuentran ministros del gobierno de Dina Boluarte, quienes dejaron sus cargos en las últimas horas.

El JNE dispuso que todas las autoridades que deseen participar en los próximos comicios —ya sean alcaldes, ministros o gobernadores regionales— deban presentar su renuncia a sus respectivos cargos. Con esta medida, se busca garantizar neutralidad política y transparencia durante el proceso electoral.

Entre los primeros en oficializar su salida figura César Vásquez, quien se desempeñaba como ministro de Salud. Vásquez presentó su carta de renuncia ante el nuevo presidente José Jeri, confirmando así sus aspiraciones políticas para participar en las elecciones generales de 2026.

De igual manera, César Sandoval, ahora exministro de Transportes y Comunicaciones, también formalizó su dimisión. Aunque aún no ha revelado por qué agrupación política postulará, trascendió que podría buscar un escaño en la Cámara de Senadores o Diputados.

LÓPEZ ALIAGA Y CÉSAR ACUÑA TAMBIÉN RENUNCIAN

A la ola de renuncias se suman Rafael López Aliaga, alcalde de Lima, y César Acuña Peralta, gobernador de La Libertad, quienes ya expresaron públicamente su intención de postular a la Presidencia en 2026.