La Victoria: Niño de 10 años reaparece tras casi 24 horas desaparecido

Un menor de 10 años reapareció tras estar casi 24 horas desaparecido, luego de haber tomado un bus en la altura del kilómetro 19 de la avenida Túpac Amaru. El menor había sido visto por última vez el pasado viernes 10 de octubre en el paradero.

Tras abordar el bus, el pequeño se había quedado dormido y no llegó a su destino, generando pánico y preocupación entre sus familiares, quienes no lograron contactar con él el resto del día.

La madre decidió denunciar la desaparición de su hijo a fin de obtener información sobre su paradero. Lamentablemente, personas inescrupulosas se contactaron con ella haciéndose pasar por una mafia ecuatoriana.

Estos criminales exigían a la madre el pago 20 mil soles prometiendo devolver al menor, caso contrario, lo enviarían al vecino país de Ecuador.

MENOR APARECIÓ

Afortunadamente, una llamada cambió todo. La mujer logró contactar con su hijo, quien había sido encontrado por una mujer durmiendo en un parque del distrito de La Victoria. La madre acudió hasta el lugar junto a un grupo de policías, donde logró reencontrarse con su pequeño y se dieron un interminable abrazo.