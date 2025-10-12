Cae exfutbolista por ser parte de una banda de extorsionadores en Surco

En el distrito de Surco, agentes de la División de Investigación de Robos de la Policía Nacional capturó en la zona de la cochera del Jockey Plaza, a Daniel Fabricio Cabrera Ramírez, alias “Zambo”, un presunto integrante de la banda criminal “Las rapiñas del mal”, dedicada a la extorsión.

El sujeto de 28 años fue encontrado con el dinero que acabaría de recibir producto del cobro de cupos.

Es un jugador de Futsal

Alias “Zambo” se presentó como jugador de Futsal e indicó que el dinero que recibió era un apoyo para su equipo.

Y es que Daniel Cabrera fue, además, futbolista profesional y formó parte de Deportivo Municipal y Club Melgar en la Liga 1. Además de jugar en varios clubes de la Liga 2.

Entre sus pertenencias se hallaron 800 soles y dos celulares. La Policía verificó que de uno de los teléfonos saldría los mensajes intimidantes.

Cabe señalar que, Daniel Cabrera fue llevado a la Dirincri de la avenida España para las diligencias correspondientes.