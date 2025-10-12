Comerciantes de Huaycán viven aterrados por amenazas de extorsionadores

El miedo se apodera de los comerciantes de Huaycán de manera alarmante Esta vez dos negocios fueron atacados a balazos por extorsionadores que vienen sembrando el terror en el Cono Este de Lima.

Primero, una botica en la zona “J” recibió cuatro impactos de bala en su fachada, siendo la tercera vez que los atacan de esta manera. Los delincuentes piden 40 mil soles y amenazan con matar a los hijos del dueño si no pagan.

Según las víctimas, las amenazas llegan por llamadas y mensajes a celular, con videos donde muestran cómo los asesinarían sino pagan los cupos.

Otros comerciantes amenazados

En la zona “R”, otra mujer fue víctima del mismo infierno. Un sujeto llegó y disparó seis veces contra su vivienda mientras su familia dormía al interior. Los proyectiles atravesaron la puerta de su negocio y parte de la vivienda.

Ella recibe mensajes de quienes se autodenominan “Los Injertos del Cono Este” y le exigen 30 mil soles para dejarla trabajar.

Cabe señalar que, los vecinos cuentan que varios negocios de Huaycán son extorsionados y piden más acción por parte de las autoridades para frenar esta ola de extorsión.