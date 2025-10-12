Ladrones roban cerca de 100 mil soles en teléfonos de alta gama en galería cerca de Gamarra

En el mercado negro, los teléfonos de alta gama más buscados por los delincuentes y ofrecidos en la venta ilegal suelen coincidir con los de mayor demanda en el mercado formal.

En los últimos meses se han reportado varios casos de robos de celulares de alta gama, con bandas criminales organizadas que sustraen dispositivos tanto de almacenes o tiendas como directamente de los usuarios.

A pesar de los esfuerzos de la PNP para frenar estos delitos, el problema persiste. Estos incluyen dispositivos de marcas líderes como Apple y Samsung, así como de otros fabricantes populares .

Esta mañana en una galería cerca al emporio comercial de Gamarra fue el blanco de una banda de ladrones, Les bastaron solo 15 minutos para que delincuentes se llevaran más de 60 mil soles en efectivo y celulares de alta gama de una tienda.

No es la primera vez que roban en ese local comercial

Media hora después del robo, los empleados llegaron para iniciar la jornada y encontraron la puerta entreabierta y la caja registradora vacía, fue entonces cuando descubrieron robo en su local comercial.

Cabe señalar que, el comerciante afectado contó que es la primera vez que sufren un robo de esta magnitud y lamentó la falta de reacción del personal de seguridad de la galería.

La denuncia fue presentada ante la comisaría de La Victoria, y las imágenes de videovigilancia serán clave para identificar a los implicados.