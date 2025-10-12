Hombre retira una fuerte suma de dinero y es atacado a balazos por "marcas" en VES

Los robos a mano armada siguen sembrando el terror en las calles de la capital. Esta vez en el distrito de en Villa El Salvador un hombre fue baleado para robarle una fuerte suma de dinero que acababa de retirar de una entidad bancaria.

Con una bala en su tórax y una hemorragia en el pulmón permanece Angel Yactayo, la víctima que se desempeña como chofer que fue atacado a escasos metros de una sede policial Este violento hecho ocurrió cuando el conductor llevaba a una promoción escolar a su sesión de fotos.

El rostro de los ladrones quedó registrado

Los “marcas”, luego de sustraerle el dinero le disparan en tres oportunidades dejándolo tendido en la pista. El hombre fue auxiliado por las personas que transitaban por el lugar,

El herido se encuentra con pronóstico reservado al interior del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador.

Cabe señalar que, la esposa de la víctima sospecha de una posible filtración de información desde la entidad financiera, ya que la transacción se realizó de manera muy discreta.

También es importante destacar que, el rostro de los ladrones quedó registrado por las cámaras de seguridad de la municipalidad y se espera que sea de utilidad para la investigación policial y dar con los responsables.