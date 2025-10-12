Más de 100 viviendas destruidas: así se encuentra zona afectada por incendio en Pamplona Alta

Un devastador incendio consumió más de 100 viviendas en el sector Virgen del Buen Paso, en Pamplona Alta, distrito limeño de San Juan de Miraflores. El fuego, que se inició alrededor de las 5:30 p. m. del sábado, dejó a 80 familias damnificadas y un panorama de desolación entre los vecinos que vieron cómo el trabajo de toda una vida se reducía a cenizas en cuestión de minutos.

Más de 30 unidades del Cuerpo General de Bomberos acudieron al lugar para controlar las llamas, que se extendieron rápidamente por las viviendas de material precario. Tras varias horas de intenso trabajo, el fuego fue finalmente controlado, aunque el daño material fue total. El Ministerio de Salud (Minsa) informó que al menos ocho personas resultaron heridas durante el siniestro.

El presidente de la República, José Jerí, llegó anoche a la zona afectada para supervisar las acciones de emergencia y coordinar la asistencia inmediata. “Ya se controló el incendio y ahora son las medidas: dónde van a dormir las personas, ropa, alimentación por los próximos días”, declaró el mandatario, quien reafirmó el compromiso del Gobierno de atender de forma prioritaria a los damnificados.

CARPAS PARA DAMNIFICADOS

Mientras tanto, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) instaló 30 carpas en una losa deportiva de la zona y distribuyó 10 000 raciones de alimentos no perecibles. Sin embargo, la ayuda sigue siendo insuficiente: muchas familias pasaron la noche en la intemperie. El teniente alcalde Renzo Reggiardo adelantó que en las próximas horas se habilitarán 30 carpas adicionales para brindar refugio a más de 200 personas que aún no cuentan con un lugar donde descansar.