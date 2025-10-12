Denuncian que un polvo azul sería la causa del envenenamiento masivo de mascotas en San Isidro

En el distrito de San Isidro, las alarmas se encendieron a través de las en redes sociales la noche del pasado jueves 10 de octubre, cuando usuarios comenzaron a denunciar la presunta presencia de una sustancia tóxica en parques, jardines y veredas.

Según la denuncia de un grupo de vecinos del lugar, varios perros y gatos habrían muerto tras entrar en contacto con el químico esparcido en distintas zonas públicas, de acuerdo a su testimonio se trataría de un extraño polvo de color azul.

El envenenamiento masivo de mascotas se habría reportado en el sector conocido como Corpac, entre las cuadras 27 y 28 de la avenida Guardia Civil, así como en los alrededores del parque Berninzoni.

Cabe señalar que, algunos residentes han afirmado que el número de animales muertos ya superaría los quince entre perros y gatos.

Municipalidad de San Isidro emitió comunicado tras denuncias

La Municipalidad de San Isidro emitió un comunicado confirmando que recibió reportes sobre posibles casos de intoxicación de mascotas.

"Los incidentes se habrían producido en el Subsector 5.4, entre la Av. Guardia Civil y las calles 33, 27 y Ricardo Angulo", indicó la comuna en el documento.

Como medida preventiva, se dispuso la limpieza inmediata de 20 manzanas alrededor y se reforzó la presencia del personal de Seguridad Ciudadana.