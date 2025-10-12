Alcalde de Pataz se une a manifestaciones en la Plaza San Martín y es invitado a Palacio de Gobierno

El alcalde provincial de Pataz, Aldo Carlos Mariños, cobró notoriedad por una larga marcha a pie desde Pataz hasta Lima para exigir al gobierno obras y seguridad para su provincia.

Como parte de su "marcha de sacrificio" de más de 45 días, esta ha finalizado esta tarde en la Plaza San Martín en Lima, para demandar la atención del Ejecutivo a las necesidades de su provincia.

La plaza San Martín ha sido un punto de concentración recurrente para protestas recientes en Lima y esta tarde una delegación de manifestante llegó para darle el alcance al burgomaestre de Pataz.

Como se sabe, la llamada "marcha de sacrificio" fue la prolongada caminata de protesta encabezada por el alcalde de Pataz, desde La Libertad hasta Lima para exigir al gobierno nacional soluciones a problemas en su provincia.

El alcalde de Pataz es invitado a Palacio de Gobierno

La movilización de Mariños inició a raíz de promesas incumplidas por parte del gobierno, incluyendo la construcción de carreteras y un hospital, y en protesta por la inseguridad y los crímenes en su región.

Tras su llegada a Lima, el presidente de la República, José Jerí realizó la invitación para dialogar en Palacio de Gobierno al alcalde provincial de Pataz, Aldo Carlos Mariños.