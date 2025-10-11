Tercer simulacro nacional multipeligro se realizará este lunes 13 de octubre a las 8 p. m.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informó que este lunes 13 de octubre, a las 8:00 p. m., se llevará a cabo el tercer simulacro nacional multipeligro 2025. El ejercicio busca fortalecer la cultura de prevención y preparación de la población ante diversos desastres naturales que podrían ocurrir en el país.

La particularidad de esta jornada es que se desarrollará durante la noche, con el objetivo de que las familias practiquen cómo actuar frente a una emergencia cuando la mayoría se encuentra en casa y con menor visibilidad. Esta modalidad busca promover la organización y el uso de mochilas de emergencia, así como la identificación de zonas seguras dentro del hogar.

“Este 13, todos tenemos un compromiso con nuestra vida y con la vida de nuestra familia”, señaló Catherine Palacios, subdirectora de Preparación del Indeci. La funcionaria recordó que el Perú es uno de los países con mayor exposición a fenómenos naturales como sismos, deslizamientos, inundaciones e incendios, por lo que los simulacros resultan esenciales para fortalecer la capacidad de respuesta de la ciudadanía.

HAY QUE PARTICIPAR

El ejercicio se enmarca en las actividades por el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres. Indeci exhortó a la población, instituciones públicas, empresas privadas y gobiernos locales a participar activamente en este simulacro, revisando sus planes familiares y comunitarios de emergencia para estar mejor preparados ante cualquier eventualidad.