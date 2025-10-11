Presidente José Jerí acude a zona de incendio en SJM: “La emergencia ha sido controlada”

El presidente de la República, José Jerí, llegó este sábado al distrito de San Juan de Miraflores para supervisar las labores de emergencia tras el incendio de gran magnitud registrado en la zona de Pamplona Alta, donde el fuego afectó decenas de viviendas precarias. El mandatario aseguró que el siniestro “ya ha sido controlado” y que el Gobierno brindará asistencia inmediata a las familias damnificadas.

La visita del jefe de Estado fue accidentada debido a la gran presencia de vecinos, medios de comunicación, policías y bomberos que se encontraban en la zona. Jerí recorrió brevemente el lugar del siniestro y dialogó con las autoridades locales y representantes del Cuerpo General de Bomberos para conocer la magnitud de los daños.

De acuerdo con los primeros reportes, el incendio —clasificado como código 3— afectó al menos 20 viviendas construidas con material inflamable, lo que facilitó la rápida propagación de las llamas. Asimismo, se informó que en el área existían talleres clandestinos de pirotecnia, cuyas explosiones complicaron el trabajo de los bomberos.

ATENCIÓN A DAMNIFICADOS

Antes de retirarse, el presidente José Jerí afirmó que el Ejecutivo coordinará con el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de la Mujer y el Indeci para garantizar atención a los damnificados y la pronta rehabilitación de la zona. “Vamos a brindar todo el apoyo necesario a las familias que lo han perdido todo”, expresó ante la prensa.