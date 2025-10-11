VMT: capturan a dos extranjeros con dinamita cerca de empresa de transporte

En medio de la ola de extorsiones que viven a diario los transportistas de Lima, la Policía Nacional capturó a dos hombres que rondaban de manera sospechosa la empresa de transporte Real Star, ubicada en Villa María del Triunfo. Se trata de Eduardo Rojas y Jhandry Nieves, ciudadanos venezolanos que, según fuentes policiales, integrarían la banda criminal conocida como Los Malditos de Villa.

El personal de los Halcones Base Sur realizaba patrullaje por la zona cuando notó la actitud sospechosa de ambos sujetos, quienes intentaron escapar al notar la presencia policial. Sin embargo, fueron rápidamente reducidos y, tras la revisión de sus mochilas, se encontró material explosivo tipo dinamita, que presuntamente iba a ser utilizado para amenazar o atacar a empresarios del transporte público.

“No se descarta que podrían estar participando en algún hecho delictivo como casos de extorsión, por los que se han encontrado con el material explosivo tipo dinamita”, señaló un agente policial. Los vecinos, sorprendidos por el despliegue policial, denunciaron que los hechos de violencia en el distrito son constantes. “Esto es tierra de nadie, hay robos y balaceras todos los fines de semana”, relató una vecina.

TRASLADADOS A LA DIVINCRI

Ambos detenidos, quienes cuentan con antecedentes por extorsión, fueron trasladados al Departamento de Investigación Criminal de Villa María del Triunfo. Hasta el lugar llegó personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) para asegurar la zona y recoger las evidencias. Las investigaciones continúan para determinar si los implicados pertenecen a una red que amenaza a empresas de transporte en el sur de Lima.