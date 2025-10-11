Bomberos controlan gigantesco incendio en SJM: hay 80 familias damnificadas

Un incendio de grandes proporciones se desató en la zona de Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores, arrasando con más de 80 viviendas ubicadas en la avenida El Centenario, sector Virgen del Buen Paso. Según el Cuerpo General de Bomberos, más de 20 unidades atienden la emergencia, catalogada con código 3 por su magnitud y el riesgo de propagación. El comandante Leonidas Talenta informó que existirían personas atrapadas.

Las llamas se extendieron rápidamente debido a la cercanía entre las casas prefabricadas y el material altamente inflamable. Testigos relataron escenas de desesperación, con vecinos intentando salvar sus pertenencias mientras observaban cómo el fuego consumía sus hogares. En medio de la emergencia, se reportaron explosiones, presuntamente por la presencia de una fábrica clandestina de pirotécnicos en la zona.

El Ministerio de Salud informó que se ha desplegado una unidad médica para atender posibles heridos y se puso en alerta a los hospitales María Auxiliadora y Emergencias Villa El Salvador. En tanto, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Indeci coordina con la Municipalidad Metropolitana de Lima la evaluación de los daños y el apoyo a las familias damnificadas.

BOMBEROS CONTINÚAN TRABAJANDO

De acuerdo con las autoridades, el incendio afecta un área aproximada de 200 metros cuadrados del sector Virgen del Buen Paso en una pendiente con viviendas de un solo nivel, las cuales han quedado destruidas en su totalidad. Los agentes de los bomberos continúan trabajando para evitar que el fuego se propague a otras manzanas, mientras decenas de familias permanecen a la intemperie tras perderlo todo.