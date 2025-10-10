Gerente de productora del concierto de Agua Marina figura como investigado en red ligada al 'Jorobado'

Cada afiche que anunciaba el concierto que Agua Marina ofrecería el pasado 8 de octubre en el Círculo Militar de Chorrillos llevaba el sello de Jessmir Producciones, empresa que ahora se encuentra bajo el escrutinio de las autoridades. Aunque inicialmente se identificó a otro promotor como responsable del evento —quien habría omitido solicitar seguridad externa—, en las últimas horas el nombre de Glemn Antonio Montes Malaver, gerente general de la productora, ha tomado relevancia.

Según información de la SUNAT, Montes Malaver figura como titular de Jessmir Producciones desde 2024. Sin embargo, fuentes fiscales revelan que también está investigado en el caso “Los Sanguinarios de la Construcción”, una organización criminal vinculada al delincuente conocido como “El Jorobado”. El allanamiento y descerraje de su vivienda se realizó el 1 de octubre en los distritos de Comas y Carabayllo, donde las autoridades encontraron municiones, un arma de fuego, chalecos antibalas y dinero en efectivo, incluso en euros.

El coronel José Manuel Cruz Chamba, jefe de la División de Investigación de Crimen Organizado, explicó que esta red logró posicionarse en Lima Norte, controlando obras públicas y creando hasta 11 empresas de fachada para lavar activos y continuar con el cobro de cupos extorsivos. A este escenario se suma el audio difundido en marzo de este año, en el que “El Monstruo”, otro cabecilla del crimen organizado, amenaza directamente a la orquesta Agua Marina, mencionando al propio “Jorobado”:

ALIAS 'JOROBADO' CONTINÚA OPERANDO DESDE EL PENAL

El fiscal provincial Edwin Velásquez señaló que, pese a estar recluido, “El Jorobado” continuaría operando desde prisión a través de familiares y allegados, manteniendo activa la estructura criminal. Fuentes del Ministerio Público revelaron que esta organización habría extendido su control a la venta de cerveza y organización de eventos en Lima, utilizando promotoras de espectáculos como fachada. En algunos casos, el pago del “cupo” extorsivo estaría incluido dentro del contrato de la productora, lo que garantizaba que las presentaciones se desarrollaran sin ataques.