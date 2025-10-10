Miedo en la cumbia: Armonía 10 usa chalecos antibalas en cada concierto

La diversión y la algarabía que los artistas llevan al público en cada concierto se han transformado en preocupación constante. Integrantes de la orquesta de cumbia Armonía 10 han revelado que, debido a amenazas y el clima de violencia generado por mafias de extorsión, ahora deben usar chalecos antibalas en todas sus presentaciones.

Giuseppe Horna, integrante de Armonía 10, señaló que “es un método de prevención que tenemos, es algo muy triste y traumático a nivel personal dar un show así con chaleco antibalas. Hasta dónde hemos llegado”. Según Horna, mientras sonríen al público, el miedo interno de ser un posible blanco de extorsión los acompaña en cada minuto del espectáculo.

El presidente de APDAYC, Stalin Mogollón, indicó que estuvo con los integrantes de Agua Marina tres días antes del atentado que sufrió la agrupación y constató que contaban con personal privado para su protección, un recurso que implica un costo significativo.

ESTADO DE SALUD DE HERMANOS QUIROGA

Hasta el momento, se sabe que el estado de salud de los hermanos Quiroga, de Agua Marina, es estable. Wilson Ruiz, animador de la agrupación, será sometido a una intervención quirúrgica para reconstruir costillas del tórax. La orquesta tiene previsto ofrecer una conferencia de prensa en los próximos días para informar más detalles sobre la situación.