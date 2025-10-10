López Aliaga agradece a la Policía y mantiene agenda tras incidente en Villa María del Triunfo

La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a dos hombres acusados de intentar cometer un presunto ataque contra el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, durante una actividad municipal en Villa María del Triunfo. Los detenidos, identificados como Paolo Pizango Iriarte y Alexander Castro Lara, tenían en su poder un revólver y una granada de guerra, según informó la Policía.

Tras el incidente, los agentes retiraron al alcalde de la actividad por precaución. El director de la PNP, Óscar Arriola, indicó que la investigación continúa y que se busca establecer, con elementos probatorios objetivos, si existe alguna relación directa entre los detenidos y el alcalde. Hasta el momento, no se ha confirmado que haya habido un atentado efectivo ni que los detenidos hayan admitido la intención de disparar contra la autoridad.

LÓPEZ ALIAGA SE PRONUNCIA

A pesar de la suspensión temporal de actividades, López Aliaga acudió posteriormente a una segunda presentación en San Juan de Miraflores, donde agradeció a la Policía Nacional y aseguró que continuará trabajando normalmente.

Se destaca que cerca del lugar de la detención se registró un homicidio de un hombre que se encontraba dentro de su vehículo, hecho que las autoridades investigan para determinar posibles vínculos con los detenidos.