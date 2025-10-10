"Generación Z" pide la renuncia de José Jerí: "Una persona con cargos de violación no nos puede representar"

Tras la asunción de José Jerí como nuevo presidente de la República, las calles y redes sociales reflejan una mezcla de indignación, desconfianza y cansancio político. Para muchos ciudadanos, el relevo en el poder no representa un cambio real, sino la continuidad de una clase política marcada por la corrupción y la falta de resultados.

“Todo está hecho un desastre, no se va a cambiar nada. Es mentira, no sabemos ni por quién votar con tanta corrupción”, expresó una ciudadana entrevistada por 24 Horas. Varios ciudadanos lamentaron que el Congreso no haya optado por una renovación completa de la Mesa Directiva ni una transición que marque distancia del anterior gobierno.

Entre las principales demandas al nuevo mandatario figura la lucha frontal contra la delincuencia y el sicariato, flagelos que mantienen en zozobra a miles de peruanos. Sin embargo, el presidente José Jerí enfrenta serias críticas y cuestionamientos por una denuncia de violación archivada meses atrás, además de otros señalamientos por enriquecimiento ilícito, lo que ha generado un rechazo creciente, especialmente entre los jóvenes.

MARCHA PACÍFICA

Ante este panorama, el colectivo juvenil Generación Z anunció una movilización pacífica para el miércoles 15 de octubre, en rechazo al nuevo gobierno. Los jóvenes aseguran que la protesta será pacífica y que cualquier acto de violencia no provendrá de su agrupación.