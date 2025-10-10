Presidente de Apdayc tras atentado contra Agua Marina: "Tienen todo nuestro respaldo"

El presidente de la Asociación Peruana de Autores y Compositores (Apdayc), Estanis Mogollón, se pronunció tras el lamentable suceso ocurrido la noche del último miércoles en Chorrillos, donde sicarios desataron una balacera durante una presentación de la orquesta musical Agua Marina.

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, el titular de Apdayc señaló que se comunicó con los hermanos Quiroga tras el atentado ocurrido en el Círculo Militar y que dejó como saldo cinco personas heridas de bala.

"Traté de comunicarme con José (Quiroga), pero me imagino que por el momento que estaban viviendo no respondió mi llamada, le mandé un mensaje por WhatsApp porque es un amigo personal y luego me ha respondido [...] decirle que tienen todo nuestro respaldo, como institución, como amigos", dijo.

IMPACTO EN LA INDUSTRIA MUSICAL

Asimismo, Mogollón advirtió que la ola de extorsiones y sicariato que azota al país afectará a la industria musical en materia económica, debido a que muchas agrupaciones se ven obligadas a cancelar sus shows por temor a sufrir atentados.