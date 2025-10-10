Transportistas cuestionan a presidente José Jerí: Necesitamos gente que no tenga denuncias

En entrevista con Exitosa, el presidente de la Asociación Nacional de Conductores, Miguel Palomino, señaló que su gremio no está conforme con la elección de José Jerí como jefe de Estado, tras la destitución anoche de Dina Boluarte, pues tiene serios cuestionamientos.

"No hay confianza en la decisión tomada en el Congreso para hacerlo presidente a José Jerí. Nosotros como asociación no estamos de acuerdo. En la nueva Mesa Directiva se debió haber planteado gente nueva que no esté sindicada en problemas como ahora dicen que tenemos un presidente violador", indicó.

GENERAR CONFIANZA

El dirigente manifestó que tras declararse la vacancia de Boluarte Zegarra, los legisladores debieron inmediatamente censurar a la Mesa Directiva y elegir a un congresista que no registre ningún tipo de cuestionamiento, para generar confianza en la ciudadanía.

"Es un mal ejemplo para el país, necesitamos gente que no esté acusada, con denuncias, necesitamos un gobierno con estabilidad política y que atienda la primera necesidad que es la inseguridad que se ha generado con la ley 32108 y otras leyes que han perjudicado el sistema de defensa del Perú", agregó.