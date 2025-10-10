Pedro Pablo Kuczynski: Miguel, hermano de expresidente falleció en Lima por problemas de salud

Esta mañana, Miguel Kuczynski, hermano del expresidente de la República Pedro Pablo Kuczynski (PPK), falleció en Lima. Había llegado a la ciudad para visitar a su hermano mayor, como solía hacerlo cada dos meses.

Durante su estadía en nuestra capital presentó problemas al corazón que lo obligaron a ser intervenido quirúrgicamente. Su estado de salud se fue agravando poco a poco tras la delicada operación, muriendo semanas después.

ESTADO DE SALUD

Aunque radicaba desde hace varios años en Inglaterra, donde fue profesor de economía en la Universidad de Cambridge, Miguel Kuczynski venía a Lima seguido para interesarse por el estado de salud de su único hermano.

PPK tiene impedimento de salida del país, por las investigaciones que afronta por los presuntos aportes irregulares para su campaña presidencial de 2016. Por ello no puede viajar a Estados Unidos para estar con su esposa.