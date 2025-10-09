Vendedor que resultó herido en atentado contra Agua Marina: "He vuelto a nacer"

Percy Nolasco, de 50 años, relató en exclusiva a 24 Horas su experiencia tras resultar herido durante el ataque armado ocurrido el miércoles 8 de octubre en el concierto de Agua Marina en Chorrillos. Ese día, Percy trabajaba vendiendo cerveza en el Círculo Militar, uno de los lugares más concurridos del evento.

“Justo yo he estado trabajando, fue una ráfaga. La gente comenzó a tirarse al piso. Sentí que me rozó la bala en la espalda y realmente pensé que me habían dado”, contó el hombre, quien se encontraba en la zona VIP, de espaldas al escenario, con las manos levantadas cargando las cervezas.

Percy explicó que la bala atravesó sus prendas, causando un orificio en su polo, y que tuvo que buscar ayuda de sus compañeros mientras el dolor y la confusión lo abrumaban. Su herida, ubicada cerca de la columna vertebral, fue atendida en el hospital Casimiro Ulloa, donde fue dado de alta a las 7 de la mañana del jueves.

"HE VUELTO A NACER"

Conmovido, Percy reflexionó sobre lo vivido y mencionó que sentía la protección de su padre, recientemente fallecido: “Es una experiencia que no le deseo a nadie. He vuelto a nacer. Me pasó todo en la cabeza: mi familia, mis hijos, pero acá estamos para seguir adelante”.