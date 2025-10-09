Jóvenes protestan frente a la Embajada de Ecuador por rumores de asilo a Dina Boluarte

Decenas de jóvenes se concentraron en los exteriores de la Embajada de Ecuador, en el distrito de San Isidro, ante los rumores sobre una posible llegada de la presidenta Dina Boluarte para solicitar asilo político, en medio del inminente proceso de vacancia impulsado por el Congreso de la República.

Con pancartas y banderas en mano, los manifestantes exigieron la renuncia inmediata de la mandataria y el cierre del Congreso, coreando frases como “No al asilo” y “Congresistas no son héroes, son criminales”, mientras se mantenían apostados frente a la sede diplomática.

“Esta manifestación tiene que ver con el contexto político actual, tanto Dina Boluarte como el Congreso son ineficientes y corruptos”, señaló una joven participante, quien añadió que los parlamentarios también son responsables de la crisis nacional y no pueden desligarse de las consecuencias políticas.

INDIGNACIÓN CIUDADANA Y RECHAZO AL ASILO

Otros asistentes recordaron que el Congreso rechazó varias mociones de vacancia en el pasado y aprobó leyes contrarias al interés público. “Los congresistas son tan responsables como la presidenta. Han protegido la corrupción y ahora buscan deslindar responsabilidades”, expresó una manifestante frente a la embajada ecuatoriana.