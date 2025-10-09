El “Monstruo” amenazó a Agua Marina meses antes del atentado en Chorrillos

El atentado armado contra la orquesta Agua Marina, ocurrido el pasado 8 de octubre durante su presentación en el Círculo Militar de Chorrillos, fue el punto culminante de una serie de amenazas que el grupo piurano venía recibiendo desde hace meses.

AMENAZAS

En marzo de este año, Erick Moreno Hernández, conocido como “El Monstruo”, había enviado un audio de extorsión dirigido al director de la agrupación, José ‘Pepe’ Quiroga. En el mensaje, cuya autenticidad fue confirmada por fuentes policiales, el delincuente se presenta con tono autoritario y advierte sobre su control territorial.

“Buenos días, señor director de la orquesta Agua Marina. Por este medio le está saludando el Monstruo del Cono Norte. Caballero, yo voy a ser decisivo con mis palabras y espero una respuesta coherente de su parte”, se le escucha decir en el audio.

Moreno, quien se autodenominaba “dueño de Lima Norte”, pretendía someter a la agrupación mediante el miedo y lograr el pago de una cuota de extorsión derivada de sus multitudinarios conciertos.