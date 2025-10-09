Ataque a Agua Marina: testigos narran momentos de terror durante balacera

Lo que sería una noche de espectáculo y alegría se transformó en cuestión de segundos en una escena de terror. Durante el concierto que Agua Marina ofrecía la noche del 8 de octubre en el Círculo Militar de Chorrillos, un grupo de desconocidos abrió fuego contra el escenario, dejando cuatro músicos heridos y decenas de personas presas del pánico.

El evento había comenzado con la presentación de la orquesta Zaperoko, y luego Agua Marina subió al escenario para interpretar su clásico “Pensando en ti”. Todo transcurría con normalidad, el público bailaba y coreaba las canciones, cuando de pronto se escucharon ráfagas de disparos que hicieron que los asistentes se tiraran al suelo buscando refugio.

Según testigos, los disparos provinieron desde la parte posterior del escenario, cerca de una vía donde se estacionan los buses del Metropolitano. “Primero pensamos que era un cortocircuito porque empezó a salir humo, pero luego vimos a los músicos correr y gritar. Ahí supimos que eran balas”, relató uno de los asistentes.

AUXILIARON A HERIDOS

Imágenes registradas por celulares muestran el momento exacto del ataque y cómo los músicos son auxiliados antes de ser trasladados en camionetas particulares a distintos centros médicos. La Policía Nacional investiga si el atentado fue planificado y ha dispuesto un operativo especial para identificar a los responsables de este violento hecho que conmociona al país.