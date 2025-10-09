García Belaúnde sobre posible presidencia de José Jerí: "Vamos a pasar de guatemala a guatepeor"

El excongresista Víctor Andrés García Belaúnde se pronunció sobre las cinco mociones de vacancia presentadas en el Congreso contra la presidenta Dina Boluarte, tras el atentado sufrido por la agrupación musical Agua Marina la noche del miércoles 8 de octubre.

En declaraciones a 24 Horas, García Belaunde sostuvo que la iniciativa de destituir a la mandataria responde a intereses personales de congresistas y ministros que buscan mejorar su imagen de cara a futuras elecciones.

“Estamos ante congresistas que quieren reelegirse, al igual que ministros, y ahora quieren romper lazos con la socia, con el Ejecutivo, para recuperar una imagen. Saben que tal como están no van a llegar al próximo Congreso; se están divorciando de Dina para recobrar su imagen”, afirmó.

Sobre la posibilidad de que una vacancia o renuncia de la jefa de Estado permita que el presidente del Congreso, José Jerí, asuma la presidencia del país, García Belaunde opinó que esto no sería aceptado por la ciudadanía. “Vamos a pasar de Guatemala a Guatepeor. Tendrá que renunciar o que lo vacen para elegir de los 130 a alguien limpio como presidente del Congreso y luego llegue a la presidencia; estamos hablando de 6 o 7 personas”, explicó.

SOBRE POSIBLE ASILO POLÍTICO

Asimismo, se refirió a la posibilidad de que Boluarte solicite asilo político en Ecuador, señalando que el país vecino podría otorgárselo, aunque dudó que la mandataria quiera involucrarse en más conflictos internos. “Pero no creo que quiera meterse en más líos internos de los que tiene”, concluyó.