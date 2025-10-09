Carlos Basombrío advierte a la PNP: “Serán responsables si se escapa otro corrupto”

El exministro del Interior, Carlos Basombrío, lanzó una dura advertencia a la Policía Nacional tras conocerse que la presidenta Dina Boluarte estaría evaluando presentar su renuncia. A través de sus redes sociales, pidió a la institución actuar con firmeza para evitar que la mandataria eluda la justicia. “Policía Nacional del Perú, ustedes serán los responsables si se escapa otro corrupto más. No olviden que su obligación es evitarlo”, escribió.

El pronunciamiento de Basombrío surge luego de que la periodista Karla Ramírez, jefa de la Unidad de Investigación de Panamericana Televisión, revelara que fuentes de Palacio de Gobierno afirman que la presidenta estaría pensando presentar su carta de renuncia para evadir una eventual vacancia en el Congreso.

Según la información difundida por Ramírez, dos abogados de Boluarte habrían iniciado gestiones con embajadas de Ecuador y Brasil para evaluar un posible asilo político en caso de que se concrete su salida del poder. La noticia ha generado preocupación y especulaciones sobre el futuro inmediato del Ejecutivo.

CRISIS POLÍTICA

En medio de este escenario político de alta tensión, la advertencia de Carlos Basombrío busca recordar a la Policía Nacional del Perú su papel en el resguardo del orden constitucional y en el cumplimiento de la ley ante posibles intentos de fuga de altos funcionarios inmersos en investigaciones fiscales.