Municipio de Chorrillos culpa a organizadores por atentado contra Agua Marina: "Le han sacado la vuelta a la ley"

Henry Herrera, gerente de la Municipalidad de Chorrillos, se pronunció tras el ataque a balazos registrado la noche del último miércoles durante la presentación de la orquesta Agua Marina en el Círculo Militar.

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, el vocero del Municipio responsabilizó directamente a los organizadores del evento por este incidente, alegando que solicitaron una autorización municipal para "evento privado".

"Ellos han tenido que haberse dado cuenta que esto no era un evento privado, ellos le han sacado la vuelta a la ley solicitando un evento privado para celebrar una fecha conmemorativa alusiva a nuestras batallas (de Angamos), sin embargo, lo han estado vendiendo por internet", dijo.

¿QUIÉN ADMINISTRA EL CÍRCULO MILITAR?

De acuerdo a Henry Herrera, el Ejército Peruano es el principal responsable de este suceso por ser quien administra el Círculo Militar, también conocido como el "Fuerte Tarapacá", que ha recibido una multa tras el atentado.