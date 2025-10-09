Municipalidad de Chorrillos clausura local tras atentado contra Agua Marina

La Municipalidad Distrital de Chorrillos se pronunció tras el atentado ocurrido la noche del lunes contra la reconocida orquesta Agua Marina, cuando una banda criminal disparó más de 20 veces contra el escenario, dejando varios heridos entre los integrantes del grupo de cumbia.

El gerente municipal Henry Herrera informó que los responsables del evento fueron los organizadores y los administradores del recinto, es decir, quienes gestionan las instalaciones del Circuito Militar de Chorrillos o 'Fuerte Tarapacá'. “Han sacado una autorización para realizar un evento privado”, explicó.

Herrera precisó que la comuna ha multado y sancionado al 'Fuerte Tarapacá', lugar donde se desarrolló el evento, debido a que tenía la obligación de verificar que los organizadores contaran con los permisos municipales.

“Esto es administrado por el Ejército del Perú. Tienen la obligación de pedir a la productora la autorización correspondiente. Esto no era un evento privado; le han dado la vuelta a la ley”, denunció. “Para este tipo de actividades se exige contar con garantías. No contaba con garantías ni con presencia de la Policía Nacional”, subrayó.

CLAUSURA Y MULTA

Finalmente, Herrera confirmó que la Municipalidad de Chorrillos clausuró el local donde se registró el atentado contra Agua Marina y aplicó una multa de 2 UIT. “Es un proceso sancionador que derivará en una denuncia penal ante la Fiscalía”, advirtió el representante edil.