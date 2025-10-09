Agua Marina: Hermanos Quiroga se encuentran estables tras ataque a balazos en Chorrillos

Momentos de terror se vivieron la noche del último miércoles 8 de octubre en Chorrillos, donde delincuentes desataron una balacera durante una presentación de la orquesta musical Agua Marina.

Este lamentable atentado dejó como saldo a cinco personas heridas, entre ellos los hermanos Luis y Manuel Quiroga, integrantes de la orquesta, además del sonidista, el baterista y un comerciante.

HERMANOS QUIROGA SE ENCUENTRAN ESTABLES

Justamente, el director de la clínica Maison de Santé brindó una conferencia de prensa e informó que los hermanos Quiroga se encuentran estables y fuera de peligro. No obstante, uno de ellos aún mantiene las balas alojadas en su cuerpo.

"Ellos están actualmente fuera de peligro, están estables, están en el área de hospitalización de la clínica y estamos planteando un plan de trabajo que se va a desarrollar durante el día. El señor Luis (Quiroga) es el que ha recibido los 2 impactos en el tórax y en el antebrazo y el señor Manuel en el muslo", sostuvo.