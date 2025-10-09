Nueva marcha de la "Generación Z": Por primera vez protesta no se llevará a cabo en fin de semana

Los jóvenes de la denominada "Generación Z", anunciaron este miércoles que volverán a salir a las calles para protestar contra la inseguridad ciudadana, los actos de corrupción, y otros flagelos que afectan al país.

La convocatoria se viene realizando vía redes sociales y la ficha fijada para esta nueva movilización es el miércoles 15 de octubre en todos los sectores de Lima Metropolitana y el Callao.

Cabe precisar que este anuncio se da luego del atentado a balazos que se registró en la víspera durante una presentación de la orquesta Agua Marina en el distrito de Chorrillos, situación que dejó como saldo a 5 personas heridas.

DÍA DE SEMANA

La novedad sobre esta marcha convocada por la "Generación Z" es que se llevará a cabo en un día particular (miércoles). Como se recuerda, las anteriores movilizaciones se realizaron en fines de semana.